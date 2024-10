Sechs Anklagen Wegen Klima-Protesten: 38 Ermittlungsverfahren in Sachsen-Anhalt

11. Oktober 2024, 16:43 Uhr

In den vergangenen Jahren gab es in Sachsen-Anhalt zahlreiche Aktionen von Klimaaktivisten wie der "Letzten Generation". Dutzende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet – in vielen Fällen wurden sie eingestellt.