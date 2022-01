„ Wie gut ist Sachsen-Anhalt beim Ausbau erneuerbarer Energien?“

Schon mehr als die Hälfte des in Sachsen Anhalt erzeugten Stromes wird aus nachhaltigen Quellen erzeugt. 58 Prozent des 2019 produzierten Stromes in Sachsen-Anhalt wurde aus Fotovoltaik, Biomasse oder Windkraft produziert, heißt es auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT aus dem Umweltministerium in Magdeburg.