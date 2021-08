Bauern enttäuscht Schlechte Ernte in Sachsen-Anhalt

Die Ernte in Sachsen-Anhalt bleibt bisher hinter den Erwartungen der Bauern zurück. Grund ist laut Bauernverband der heiße Juni. Zudem konnte in einigen Regionen die Ernte noch nicht eingebracht werden. Die Bauern teilten mit, dies liege am regnerischen Wetter.