Schwierige Witterung Bauern ziehen durchwachsene Erntebilanz

19. August 2024, 19:11 Uhr

Die schwierigen Witterungen mit spätem Frost im Frühjahr und hohen Temperaturen im Sommer haben es den Bäuerinnen und Bauern in Sachsen-Anhalt nicht einfach gemacht. Sie ziehen eine eher durchwachsene Erntebilanz für das auslaufende Jahr. An manchen Standorten sei das Getreide von minderer Qualität und lasse sich schlechter verkaufen, so der Bauernverband.