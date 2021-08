Gefahr nach Truppenabzug Sachsen-Anhalt hat bereits Ortskräfte aus Afghanistan aufgenommen

Die Bundeswehr war Ende Juni nach einem 20-jährigen Einsatz aus Afghanistan abgezogen. In der Folge des Abzugs aller ausländischen Streitkräfte hatten die radikalislamischen Taliban rasch die Oberhand in dem Land gewonnen. Zuletzt übernahmen sie auch die afghanische Hauptstadt Kabul. Damit sind die Leben derjenigen in Gefahr, die für die Deutschen oder andere ausländische Kräfte gearbeitet haben. Derzeit wird versucht, so viele Ortskräfte wie möglich außer Landes und damit in Sicherheit zu bringen.