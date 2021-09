Die beiden Maßregelvollzüge in Sachsen-Anhalt für psychisch- oder suchtkranke Straftäterinnen und Straftäter werden erweitert. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT laufen dazu mittlerweile konkrete Planungen. Demnach investiert das Land an den beiden Standorten in Uchtspringe im Landkreis Stendal und Bernburg im Salzlandkreis insgesamt rund 40 Millionen Euro.