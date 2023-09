Sachsen-Anhalt will angesichts des Lehrermangels auch Erzieher als Lehrkräfte an Grundschulen einsetzen. Das ist Teil einer neuen Ausschreibungsrunde für Lehrer, wie das Kultusministerium am Donnerstag mitteilte. Bewerben können sich demnach Personen, die über einen Realschulabschluss und eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin oder staatlich anerkannter Erzieher verfügen und eine mindestens dreijährige Berufstätigkeit an einer Grundschule nachweisen können.