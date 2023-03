Weil in Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren viele neue Erzieher gebraucht werden, werben die Bundesagentur für Arbeit und das Sozialministerium bei Arbeitslosen aktuell für Umschulungen. Wie sie in einem Schreiben mitteilen, ist die Zahl der Beschäftigten seit 2018 zwar um sieben Prozent gestiegen. In den kommenden Jahren gingen aber viele in Rente.