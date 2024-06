In Thüringen und Sachsen haben die Bürgerinnen und Bürger sehr ähnlich gewählt wie in Sachsen-Anhalt. In Sachsen liegt die AfD mit 31,8 Prozent auf dem ersten Platz gefolgt von der CDU (21,8 Prozent) und dem BSW (12 Prozent). In Thüringen holt die AfD 30,7 Prozent aller Stimmen, die CDU 23,2 Prozent und das BSW 15 Prozent. Während die AfD auch in Sachsen in jedem einzelnen Kreis vorne liegt, kann die CDU in Thüringen einige Hochburgen verteidigen. Besonders groß ist ihr Stimmanteil in Eichsfeld (40,4 Prozent).