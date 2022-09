Das ist in etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Produktionsfläche in ganz Deutschland. "Wenn wir dadurch dann auch noch zusätzlich Schädlinge produzieren, die die verbliebenen intensiv bewirtschafteten Getreidefelder befallen, bekommen wir ein echtes Problem", sagt Olaf Feuerborn, der Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt. "Das wäre ein K.-o.-Kriterium für die Ernährungssicherung. Das dürfen und können wir nicht akzeptieren."

Beim Bund für Umwelt- und Naturschutz in Sachsen-Anhalt, kurz BUND, kennt man die Befürchtungen der Saatgutzüchter und Landwirte. "Sicher werden die Äcker weniger Erträge haben, wenn keine Pflanzenschutzmittel mehr zum Einsatz kommen", sagt der Landesgeschäftsführer des Umweltverbandes, Christian Kunz. "Wir dürfen aber nicht vergessen, dass beispielsweise nur 20 Prozent des Weizens im Brot landet. Der Rest wird vor allem an Tiere verfüttert. Wenn wir die intensive Tierhaltung einschränken würden, könnten wir also deutlich mehr Grundnahrungsmittel produzieren. Fleisch gehört nicht zu den Grundnahrungsmitteln, es ist ein Luxusgut und das ist auch in Ordnung so."