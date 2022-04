Synode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland Synoden sind die Parlamente in den evangelischen Landeskirchen. Sie beschließen Gesetze, verabschieden den Haushalt und wählen unter anderem den Bischof oder die Bischöfin. Dabei vertreten sie die Interessen der Ortsgemeinden.



Zur Synode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) gehören 80 Mitglieder. Davon sind zwei Drittel Laien. Die Synodalen vertreten die etwa 700.000 Kirchenmitglieder in mehr als 3.000 Kirchengemeinden und 37 Kirchenkreisen der EKM.



Die Landessynode ist das gesetzgebendes Organ der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Sie tagt in der Regel zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst. Vorbereitet wird die Synode in Ausschüssen, die der Landessynode die Ergebnisse ihrer Beratungen zum Beschluss vorlegen.