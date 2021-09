Sachsen-Anhalt bekommt kein Landeskind, wohl aber einen echten Fachmann für Digitalisierungsfragen an entscheidender Position. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT will FDP-Chefin Lydia Hüskens ihren Berliner Parteifreund Bernd Schlömer als Staatssekretär für Digitales vorschlagen. Schlömer ist derzeit noch Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus und dort Sprecher der FDP-Fraktion für Digitalisierung und Bürgerrechte.

Seine ersten politischen Schritte machte Schlömer ab 2009 in der Piratenpartei. Von 2012 bis 2013 war er ihr Bundesvorsitzender, konnte die Piraten aber nicht in den Bundestag führen. Zwei Jahre später trat er in die FDP ein. Der 50-Jährige stammt aus Meppen in Niedersachsen.