Stigmatisierung und Ausgrenzung Aidshilfe kritisiert Kennzeichnung von HIV-Erkrankten – auch in Sachsen-Anhalt

HIV-Erkrankte, die polizeilich bereits in Erscheinung getreten sind, werden in einem Informationssystem der Polizei mit einem Vermerk für Ansteckungsgefahr versehen. Die Aidshilfe Sachsen-Anhalt kritisiert diese Kennzeichnung. In Sachsen-Anhalt betreffe das aktuell 46 Frauen und Männer. Die Organisation fordert die Abschaffung des Kennzeichnungsystems, weil es Grundrechte verletze. Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt verweist auf den Schutz von Polizeibeamten im Einsatz.