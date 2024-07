Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene fühlen sich nicht ernstgenommen. Das merken auch die Mitglieder eines Halleschen Vereins, der sich speziell an Menschen zwischen 14 und 22 Jahren richtet. Die Mission des Verein steckt schon in seinem Namen: "MitMischen e.V.". Die Jugendlichen Sina Glaeser und Leonie Sips möchten als Teil des Vereins junge Menschen wieder mehr in den Vordergrund stellen. Sie sollen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Das bedeutet für die "Mitmischer" aber auch, selbst auszuprobieren und umzusetzen – wie etwa den Umbau ihres Treffs "Kardinal V", einem renovierungsbedürftigen Altbau in der Innenstadt.