Auf einen der neugeschaffenen Plätze hat sich Annelene Frey aus Sangerhausen beworben. Die Verhaltenstherapeutin eröffnete ihre Praxis im Oktober 2020. "Das Telefon klingelte sofort heiß und ich hatte in der ersten Woche quasi alle meine Termine vergeben", erzählt sie. Sie führt eine von zwei Psychotherapiepraxen in der Kleinstadt, eine dritte soll im Sommer hinzukommen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz gilt damit als ausreichend versorgt. Davon merkt Psychotherapeutin Frey jedoch nicht viel. Ihre Warteliste musste sie mittlerweile komplett schließen. Neue Patientinnen und Patienten nimmt sie nicht mehr auf. Sie bekäme Reaktionen wie: "Anderthalb Jahre Wartezeit – in der Zeit habe ich mich schon von der Brücke geschmissen." Für sie als Therapeutin mit helfenden Anspruch sei das eine ziemliche Belastungsprobe.

Psychotherapeutin Annelene Frey in ihrer im Jahr 2020 in Sangerhausen eröffneten Praxis.

Psychotherapeutin Annelene Frey in ihrer im Jahr 2020 in Sangerhausen eröffneten Praxis.

Psychotherapeutin Annelene Frey in ihrer im Jahr 2020 in Sangerhausen eröffneten Praxis. Bildrechte: MDR/Dennis Weißflog

Louisa hat in ihrer Zeit in der Klinik gemerkt, dass ihr Gespräche in der Gruppe Mut machten. Im vergangenen Jahr hat sie deswegen eine Selbsthilfegruppe gegründet, speziell für junge Leute – weil es in ihrem Umkreis schlicht keine gab. Vier der acht Mitglieder haben auch nach einem Therapieplatz gesucht. Einige mittlerweile einen gefunden.