Doch es regnete nicht überall im Land ergiebig, etwa in der Region Börde. So wurden beispielsweise in Oschersleben nur 9,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen und in Ummendorf 7,3 Liter. Auch in der Landeshauptstadt Magdeburg habe es zwar lange und ausdauernd geregnet, aber eben nicht viel. Gemessen wurden hier laut DWD lediglich 9,7 Liter binnen 24 Stunden.