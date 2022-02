In Halle oder Magdeburg gab es solche Proteste bislang nicht. Also scheint es in den Großstädten keine Überkapazitäten an Krankenhausbetten zu geben. Von Schließungsplänen jedenfalls ist bislang nichts bekannt geworden. Die Krankenhausstruktur ist offenbar sehr unterschiedlich ausgebaut. Das bestätigt auch die Wissenschaft. "In einigen Städten und Regionen Deutschlands haben wir, zum Teil fußläufig voneinander entfernt, die gleichen medizinischen Angebote", sagt Professorin Gabriele Meyer, Direktorin des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle (MLU). Das liegt aber nicht daran, dass dort die Menschen häufiger an den gleichen Krankheiten leiden, sondern an den überkommenden Strukturen des Gesundheitswesens.

Als die Corona-Pandemie ausbrach, überraschte die Stadt Halle mit der Mitteilung, man verfüge in der Stadt bundesweit über die meisten Krankenhausbetten pro Einwohner. Dennoch verzeichnet die Stadt Halle derzeit mehr als doppelt so viele Corona-Tote als beispielsweise Magdeburg, was deutlich zeigt, dass sich die Bettenanzahl in Krankenhäusern nicht unbedingt auf den Gesundheitszustand der Menschen auswirken muss. Allerdings sind die Corona-Zahlen nur bedingt für einen solchen Vergleich geeignet, denn der Zufall kann hier statistisch nicht ausgeschlossenen werden.