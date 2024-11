Tiefbau gehört in Sachsen-Anhalt schon jetzt zu den sogenannten Engpassberufen . Im Landkreis Stendal liegt der Ü60-Anteil in dieser Berufsgruppe bei 12 Prozent. Im Durchschnitt dauert es laut Arbeitsagentur 142 Tage, bis in der Berufsgruppe eine offene Stelle wieder besetzt werden kann. Die massenhaften Renteneintritte der sogenannten Boomer-Jahrgänge werden allerdings nicht nur den Tiefbau, sondern die gesamte Wirtschaft hart treffen.

Mit diesen Worten warnt das Institut für Wirtschaft (IW) aus Köln vor den demografischen Herausforderungen, die der Arbeitsmarkt in Deutschland und insbesondere auch in Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren zu bewältigen hat. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Jahr 2023 rund zehn Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mindestens 60 Jahre alt. Und in Sachsen-Anhalt liegt der Anteil mit etwa 12,6 Prozent so hoch wie in keinem anderen Bundesland.