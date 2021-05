Ende September 2020 waren den Zahlen der Regionaldirektion nach 54.898 Menschen in Alten- und Pflegeberufen in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Das sei ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr, hieß es. Trotz zunehmender Beschäftigungszahlen in den Pflegeberufen verschärft sich der Fachkräftemangel in der Branche allerdings weiter.