Spiegel und Sitz einstellen, anschnallen, dann kann der Motor an. So sieht für Fahrlehrerin Bea Kamieth seit 20 Jahren der Berufsalltag aus. Für sie ist es aber mehr als nur ein Job. "Man braucht Nerven wie Drahtseile und viel Geduld", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Genug Ruhe strahlt sie aus und es macht ihr sichtbar Spaß, etwas zu erklären und beizubringen. Dazu kommt: Sie weiß, wie wichtig es ist, sicher zu fahren. Und das will sie ihren Fahrschülern weitergeben.

Bea Kamieth an ihrem Arbeitsplatz Bildrechte: MDR / Kevin Poweska "In meiner Familie sind vier Menschen durch einen Autounfall um Lebens gekommen. Ich möchte den jungen Leuten vermitteln, dass Autofahren kein Spiel ist und sie da draußen eine hohe Verantwortung tragen", erklärt die 45-Jährige.



Bea Kamieth erinnert sich an eine Fahrschülerin, die viel zu ängstlich war. "Da haben wir dann gesagt, dass das keinen Sinn macht. Sie hat bei jeder Kleinigkeit die Hände vom Steuer genommen und vor das Gesicht gehalten – das war dann einfach nicht möglich." Ein anderer Schüler hatte erst bei der siebten Prüfung bestanden. Freude auf der einen, aber ein steiniger Weg bis dahin auf der anderen Seite, für Fahrlehrerin und Schüler.

Fahrlehrerin über Umwege

Der Beruf liegt bei Bea Kamieth in der Familie. Seit 1990 betreibt ihr Vater in Magdeburg eine eigene Fahrschule. Tochter Bea hatte erst eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht, sich dann aber umentschieden. "Als ich gemerkt habe, dass das nichts für mich ist, kam der Gedanke: Autofahren macht mir Spaß und den Beruf Fahrlehrer kannte ich ja schon von meinem Vater", sagt Bea Kamieth. Und so ist sie eine von 40 Frauen, die in der sonstigen Männerdomäne in Sachsen-Anhalt arbeiten.

Eine der wenigen Frauen im Job

Bea Kamieth ist eine von 40 Fahrlehrerinnen im Land. Sie vermisst die Werbung für ihren Beruf. Bildrechte: MDR / Kevin Poweska In Sachsen-Anhalt gibt es nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit derzeit 432 Fahrlehrer. Davon sind fast 400 männlich und 40 weiblich. Für Bea Kamieth gibt es keinen wirklichen Grund dafür, dass so wenige Frauen diesen Job ausüben wollen. Sie glaubt, dass der Fahrlehrer-Beruf zu wenig im Fokus steht. Bislang sei der Beruf keine staatlich anerkannte Ausbildung. Oftmals ist es aus Sicht von Bea Kamieth so, dass vor allem Menschen Fahrlehrer werden, die jemanden aus dem Bereich im Bekanntenkreis haben. Genau wie sie.

