Von Stendal an die Ostsee und zurück: Das geht ab dem Fahrplanwechsel täglich. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

​Mit dem Fahrplanwechsel passt die Deutsche Bahn ihr Fernverkehrsangebot in Sachsen-Anhalt nur minimal an. So ist Halle künftig täglich mit sechs statt fünf schnellen ICE-Sprinter-Zügen nach München und Berlin angebunden. Auch Bitterfeld profitiert von zusätzlichen Halten. Außerdem wird die Ostsee-Verbindung per IC-Zug zwischen Rostock-Stendal-Magdeburg und Halle auf ein tägliches Angebot ausgebaut. Bisher gibt es diesen Zug nur im Hochsommer beziehungsweise am Wochenende. Die Bauhausstadt Dessau erhält wieder Anschluss ans ICE-Netz, allerdings mit nur einem Zug pro Woche – zwischen Oldenburg und Leipzig. Diese Verbindung gab es bislang als IC-Zug.