"Aktuell gibt es keine konkreten Planungen für Radschnellwege in Sachsen-Anhalt", so das Infrastrukturministerium in Sachsen-Anhalt. Das Problem: Damit das Land die nötigen Fördergelder erhalte, müsse zunächst überprüft werden, ob die erwünschten Radwege auch wirklich genutzt werden. Nach Kriterien der Bundesregierung müssten unter anderem mindestens 2.000 Radler und Radlerinnen pro Tag auf der Schnellstrecke unterwegs sein.