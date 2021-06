Umfrage zum Tag des Fahrrads Fahrrad überdurchschnittlich beliebt in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wird gern geradelt. In einer Umfrage gaben 30 Prozent der Befragten an, dass für sie das Fahrrad das ideale Verkehrsmittel ist. Außerdem steht in 83 Prozent aller Haushalte mindestens ein Fahrrad.