Radverkehr Sachsen-Anhalt: Wo die meisten Fahrradunfälle passieren

05. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Eine Auswertung von Unfalldaten zeigt, wo in Sachsen-Anhalt die meisten Radfahrer verunglücken. Mit mehr als 450 Unfällen in den vergangenen fünf Jahren und einer hohen Zahl an tödlichen Unfällen sticht Wittenberg besonders hervor. Der ADFC erklärt, was für die Sicherheit von Radfahrenden in Sachsen-Anhalt getan werden könnte.