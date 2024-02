Der kommunalpolitische Sprecher der Landes-CDU, Tobias Krull, fordert mehr Gespräche von Politikern an der Basis. Er sagte Montagabend in der MDR-Sendung FAKT IST! aus Magdeburg: "Meine Erfahrung ist, die Leute kommen auch nicht in die Bürgersprechstunde der Politikerinnen und Politiker mehr." Die Bevölkerung würde zurecht erwarten, "dass man dahingeht, wo die Leute sind." Als Beispiele nannte Krull Feuerwehrfeste und Arbeitsgruppen. Auch das Zeigen auf einer Demo, wie der am Samstag in Magdeburg, sei wichtig. Die Erwartung sei, "dass wir zu Ihnen kommen als politische Verantwortliche und Ihre Meinung abholen". Als Politiker dürfe man nicht mehr die Erwartung haben, dass die Bevölkerung auf sie zukomme.