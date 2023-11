Vom Tisch sei das Projekt allerdings nicht. "Die Wahl zum Jugendparlament wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 stattfinden", so Bock. Ob es dazu kommt, ist für Konstantin Pott trotzdem nicht sicher. "Meine Wahrnehmung ist – und das entspricht auch den Informationen aus der FDP-Fraktion in Halle –, dass die Verwaltung nicht dabei ist, das umzusetzen", sagte Pott am Dienstag auf MDR-Nachfrage.

Bildrechte: NDR/rbb/Jürgen Todt

Die junge Generation bietet keine Lösungsansätze für ihre Kritikpunkte, hieß es mehrfach in der Sitzung. Insbesondere fehle der Wille, sich in den demokratischen Prozess einzubringen. Andreas Gutknecht aus Bad Dürrenberg sagte in diesem Zusammenhang: "Ich bin begeistert gewesen von Fridays for Future bis zu dem Tag, wo eine Luisa Neubauer sich in eine Sendung setzen kann und sagen kann, wir haben keine Zeit für Demokratie. Dafür bin ich 1989 nicht auf die Straße gegangen."