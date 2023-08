Zwischenbilanz des LKA Tausende Euro Falschgeld im Umlauf

In Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr bereits etwa 329 Falschgeld-Noten im Umlauf gewesen. Zudem sind laut Landeskriminalamt rund 800 falsche Euro-Münzen im Zahlungsverkehr aufgetaucht. Einen erheblichen Anteil am Falschgeld haben Spielgeld oder Souvenir-Geld mit veränderten Motiven.