Das Baukindergeld wird in Sachsen-Anhalt besser angenommen als in anderen Bundesländern. Der Anteil der Baukinderhaushalte an Familien sei mit 2,4 Prozent hoch, teilte die Ostdeutsche Landesbausparkasse (LBS) am Mittwoch mit. Bundesweit liege der Anteil bei 2,1 Prozent. Gemessen an der Anzahl der Gesamthaushalte betrage die Inanspruchnahme in Sachsen-Anhalt 0,4 Prozent.