Nein. Die Landesregierung hat am Montag (20. Dezember) beschlossen, dass die Clubs und Diskotheken in Sachsen-Anhalt ab dem 23. Dezember schließen. Die Kommunen können laut Staatskanzlei am Silvesterabend und Neujahrstag Ansammlungsverbote auf öffentlichen Plätzen erlassen. Die Regelungen sind in der neuen Landesverordnung festgeschrieben, die laut Staatskanzlei am Donnerstag in Kraft treten und vorerst bis zum 18. Januar gelten soll.