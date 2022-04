Wie der Betreiber 50Hertz auf seiner Homepage erklärt, wird die eine Verbindung der Stromtrasse Südostlink von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bis zum Standort Isar in Bayern verlaufen. Außerdem, so heißt es dort weiter: "Eine weitere Verbindung transportiert Strom von Klein Rogahn, westlich von Schwerin, bis nach Isar. Diese Leitung soll im Landkreis Börde auf den Südostlink stoßen. Beide Verbindungen sollen mit 525 Kilovolt Spannung jeweils 2.000 Megawatt Strom transportieren."

In Zöschen, einem Dorf an der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt, haben die Anwohnerinnen und Anwohner bereits vor über zwei Jahren ihre Bedenken geäußert und über 1.000 Unterschriften gegen die geplante Stromtrasse gesammelt. Sie haben ganz konkrete Sorgen: 525.000 Volt, was bedeutet das für Menschen, die daneben leben oder Tiere, die dort grasen und Bauern, die gleich darüber ihren Weizen anbauen? Ist die Stromtrasse gefährlich? In den Lützener Ortschaften, wie Rippach, Pörsten und Zorbau, wurde ebenfalls protestiert.