Der Südostlink Plus wurde beschlossen, als klar wurde, dass die Menge an Strom, die mit dem Südostlink nach Süddeutschland transportiert werden kann, zu gering geplant war. Die Stromtrasse soll zwischen Klein Rogahn in Mecklenburg-Vorpommern und dem Landkreis Börde verlaufen. Dabei sollen rund 240 Kilometer Erdkabel verlegt werden, um Windenergie aus der Region Schwerin in den Süden zu leiten. Bei Niederndodeleben im Landkreis Börde sollen die Stränge mit denen des Südostlinks zusammengeführt werden.

50-Hertz betreibt das Stromübertragungsnetz im Norden und Osten Deutschlands und baut es für die Energiewende aus. Dabei hat das Unternehmen laut dem Energiewirtschaftsgesetz einen gesetzlichen Auftrag und wird von der Bundesnetzagentur reguliert. 50-Hertz ist für den nördlichen Teil der Stromtrasse Südostlink verantwortlich. Den südlichen Teil in Bayern verantwortet der Übertragungsnetzbetreiber Tennet.

Bildrechte: 50hertz Axel Happe, Projektsprecher für den Südostlink bei 50-Hertz, erklärt MDR SACHSEN-ANHALT: "Der Südostlink ist erforderlich, weil im Nordosten Deutschlands immer größere Mengen an Windstrom entstehen und zugleich im Süden Deutschlands, wo große Stromverbraucher sitzen, nach und nach Kraftwerkskapazität vom Netz geht. Damit der grüne Strom von Nord nach Süd fließen kann – dafür brauchen wir diese Stromtrasse."



Auch der Ausbau der Verbindungen zu den europäischen Nachbarländern werde immer wichtiger, heißt es in einem Statement der Bundesregierung. Mit der neuen Trasse könnte zukünftig Wasserkraft in Skandinavien und den Alpenländern mit Windkraft und Photovoltaik in Deutschland verbunden werden. Die Europäische Union hat den Südostlink deshalb auch als "Projekt von gemeinsamem Interesse" eingestuft.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Große Stromautobahnen müssen vorrangig als Erdkabel geplant werden. Das wurde im Jahr 2015 mit dem Gesetz zum Energieleitungsbau festgelegt. Erdkabel sind zwar teurer, dafür sei auch der Eingriff in die Landschaft deutlich geringer, teilt 50-Hertz mit. Beim Südostlink sollen sie in etwa 1,40 Meter Tiefe verlegt werden. An Straßen oder Gewässern wird tiefer gebohrt. Ein Meter der Leitungen wiegt rund 40 Kilogramm.