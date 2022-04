Fast 17.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Sachsen-Anhalt

Zieschang kündigte außerdem an, dass sich Sachsen-Anhalt an einer Luftbrücke in die Republik Moldau beteiligen werde, mit der Flüchtlinge nach Deutschland ausgeflogen werden sollen. Nach Worten der Ministerin wird Ende der Woche ein erstes Flugzeug aus Moldau erwartet, "das von Sachsen-Anhalt übernommen" werde. Das heißt, diese Menschen werden dann hier untergebracht.

Bereits in den letzten Tagen sind erste Flüge aus Moldawien in Deutschland angekommen. Erst am Freitag landeten 117 Ukraine-Flüchtlinge mit einem Sonderflug in Erfurt, nachdem sie zuvor in der moldawischen Hauptstadt Chișinău gestartet waren.