Tausende Menschen in Sachsen-Anhalt haben am Dienstag an mehreren Orten und auf unterschiedliche Weise den Reformationstag gefeiert. Vielerorts standen Festgottesdienste auf dem Programm, aber auch Konzerte, Ausstellungen und Führungen, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Evangelische Landeskirche Anhalts mitteilten.