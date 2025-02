Die Feinstaubkonzentration in Sachsen-Anhalt ist weiterhin hoch. Laut Umweltbundesamt werden auch am Freitag die Grenzwerte für Feinstaub überschritten. Besonders hoch sind die Werte in Sachsen-Anhalt aktuell an Messstationen in Weißenfels, Leuna, Bernburg, Dessau-Roßlau und Wittenberg. Bereits in den vergangenen Tagen wurden wegen einer ungünstigen Wetterlage die Feinstaub-Grenzwerte fast überall in Sachsen-Anhalt überschritten.