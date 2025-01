Inversionswetterlage Feinstaubbelastung in Sachsen-Anhalt derzeit erhöht

22. Januar 2025, 19:02 Uhr

In Sachsen-Anhalt ist die Feinstaubbelastung aktuell erhöht. Laut Landesamt für Umweltschutz liegt das an der anhaltenden Hochdruckwetterlage, geringen Windgeschwindigkeiten – und frostigen Temperaturen. Zudem werde mehr geheizt. Besserung der Luftqualität ist jedoch in Sicht.