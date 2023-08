Besonders wenige Hamster in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligen sich seit fünf Jahren an dem Projekt "Feldhamsterland", das das Aussterben der Tiere verhindern will. Weil die Förderung in diesem Jahr ausläuft, soll das Projekt von den insgesamt fünf involvierten Länder weitergeführt werden.

Der beteiligte Naturschutzgenetiker Tobias Erik Reiners vom Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen sagte, er mache sich um den Hamsterbestand in Thüringen und Sachsen-Anhalt die größten Sorgen. Dort seien unterm Strich deutlich mehr Feldhamster verloren gegangen als in anderen Ländern.