Die Weihnachtsferien in Sachsen-Anhalt beginnen in diesem Jahr früher als geplant. Wegen der Corona-Pandemie hat das Land den letzten Schultag vorverlegt, auf den 17. Dezember. Was für Schülerinnen und Schüler womöglich eine Freude ist, bedeutet für Eltern: Sie müssen nun mit zusätzlichen freien Tagen jonglieren.

Ab ins Theater: Märchen, Klassiker und mehr

Weihnachtsbaum mal selber schlagen

Schmalzkuchen und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt

Rodeln und Wandern im Harz

Schnee ist in den Städten und flachen Regionen des Landes meistens selten zu sehen. Im Harz ist das anders. Dort hat schon die Schneesaison begonnen. Wer also endlich mal wieder seinen Schlitten oder die Langlaufski aus dem Keller holen will, der kann sich in den Harzer Wäldern bei frische Luft vergnügen.

Weitere Ausflugsziele unter freiem Himmel