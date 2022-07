Laut ADAC sind an folgenden Baustellen in Sachsen-Anhalt Behinderungen zu erwarten: • A 2 Berliner Ring – Braunschweig

o in beiden Richtungen, zwischen der Anschlussstelle Burg-Zentrum und Kreuz Magdeburg

• A 2 Magdeburg – Berliner Ring

o zwischen den Anschlussstellen Magdeburg-Rothensee und Lostau

• A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg

o in beiden Richtungen, zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg

• A 9 Nürnberg – Berlin

o in beiden Richtungen, zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West/Merseburg und Thurland

• A 9 Berlin – Halle/Leipzig

o in beiden Richtungen, zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld/Wolfen und Großkugel

• A 14 Leipzig – Magdeburg

o in beiden Richtungen, zwischen den Anschlussstellen Halle an der Saale/Peißen und Halle-Tornau

• A 36 Vienenburg – Autobahnkreuz Bernburg

o in beiden Richtungen, zwischen den Anschlussstellen Blankenburg Ost und Aschersleben