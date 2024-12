Ska, Skapunk und Reggae gibt es vom 19. bis 21. Juni auf dem This Is Ska Festival in Dessau-Roßlau. Es ist nach Angaben der Veranstalter das größte deutsche Skafestival. Auf der Wasserburg werden 2025 unter anderem The Pioneers, Jaya The Cat, Los Banditos und Doreen Shaffer auftreten.