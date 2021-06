Eindrücke von der Fête de la Musique in Sachsen-Anhalt

Dafür spielt die Quedlinburger Jugendband "The Birch" in der Kulturkirche St. Blasii. In der Kirche dürfen maximal zehn Personen sein, die übrigen können draußen am Fenster zuhören. Die Quedlinburger sind außerdem aufgerufen, selber Musik zu machen und dabei die Türen und Fenster zu öffnen, so dass die ganze Stadt klingt. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß