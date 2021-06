Für das richtige französische Flair sind den Veranstaltern zufolge in diesem Jahr drei Musikgruppen eingeladen worden, die aus Frankreich anreisen. Die Fête de la musique wird in Frankreich seit 1982 und in Sachsen-Anhalt seit 2003 gefeiert.

In diesem Jahr sind Aschersleben, Blankenburg, Halle, Magdeburg und Quedlinburg beteiligt. Die Sprecherin des Netzwerks der teilnehmenden Städte, Sonja Renner, sagte: "Trotz großer Schwierigkeiten, in Zeiten der Pandemie ein solches Musikspektakel auf den Weg zu bringen, haben wir es geschafft, in fünf Städten präsent zu sein." Im Anschluss an die Fête de la musique werden in Sachsen-Anhalt die Französischen Tage Franko.Folie! veranstaltet.