Gewitter und Herbststürme sorgen seit dem frühen Sonntagmorgen in Teilen Sachsen-Anhalts für mehrere Feuerwehreinsätze. Im Jerichower Land musste die Kameraden zu rund 45 Einsätzen ausrücken. Zuletzt liefen noch Einsätze laut Feuerwehr. Durch den Sturm wurden den Angaben zufolge auch Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen. Ein Pkw sei durch einen Baum beschädigt worden. In Jerichow sei der Elberadweg an der Alten Elbe gesperrt, weil Gefahr durch umstürzende Bäume bestehe.