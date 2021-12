In vielen Gemeinden sind auch schon zahlreiche Feuerwehrleute geimpft, zum Beispiel in Gardelegen. Das teilte Bürgermeisterin Mandy Schumacher (SPD) MDR SACHSEN-ANHALT mit. Obwohl ein Großteil der Einsatzkräfte geimpft sei, bleibe es in Gardelegen bei der 3G-Regel. Im Notfall müssten alle verfügbaren Kräfte ausrücken.