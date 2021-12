Ende 2018 hatte das Innenministerium in Reaktion auf den damaligen Dürresommer angekündigt, für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt ein besonders geländegängiges Spezialfahrzeug zum Löschen von Wald- und Vegetationsbränden anzuschaffen. Fast 90 Prozent der Anschaffungskosten übernimmt das Land dabei.



Sechs dieser Fahrzeuge wurden in diesem Jahr ausgeliefert: für Anhalt-Bitterfeld, die Verbandsgemeinde Elbe-Heide im Bördekreis, Oberharz am Brocken im Landkreis Harz, die Stadt Querfurt im Saalekreis sowie für Gardelegen und Osterburg in der Altmark. Derzeit sei geplant, die restlichen acht Spezialfahrzeuge in den kommenden drei Monaten an die jeweiligen Kommunen auszuliefern.