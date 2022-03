Wegen des trockenen Wetters ist die Gefahr für Waldbrände in Sachsen-Anhalt derzeit hoch. Das Landeszentrum Wald in Halberstadt weist für acht Kreise, Städte und Regionen im Land die Warnstufe 4 von 5 aus, in acht Kreisen gilt derzeit Warnstufe 3. Nur im Salzlandkreis und in der Landeshauptstadt Magdeburg liegt sie bei 2.