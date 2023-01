Silvesternacht Diskussion über Feuerwerksverbot nach verletzten Einsatzkräften

Der Landesfeuerwehrverband in Sachsen-Anhalt fordert ein konsequentes Vorgehen nach den Angriffen auf Einsatzkräte in der Silvesternacht. In Sachsen-Anhalt hat zwar keine größeren Übergriffe gegeben – in Berlin wurden aber allein 33 Einsatzkräfte verletzt. Nun wird über ein Verkaufsverbot von Feuerwerk an Privatpersonen nachgedacht.