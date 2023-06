Pikant: Für die Partnerin des Mannes hat sich der Deal offenbar ebenfalls gelohnt. Erst bewirbt sie sich anscheinend nach dem Abschied des Schulleiters Kleinen in Barleben auf dessen Job als Schulleiter, anschließend kündigt sie nach der Rückkehr und bewirbt sich nun um eine Stelle als stellvertretende Schulleiterin an der Schule, die nun offenbar die Fachkraft für die Stabstelle Intel an das Bildungsministerium abgibt. Sieht so nicht klassische Vetternwirtschaft aus?

Was wusste Eva Feußner und vor allem ab wann?

Aus dem Bildungsministerium heißt es "nichts passiert im Haus, ohne dass Eva Feußner Bescheid weiß". Schon als Staatssekretärin war sie gut über die Abläufe in ihrem Haus informiert. Das habe sich als Bildungsministerin nicht verändert. Jetzt sucht ein Referatsleiter zusammen mit dem Staatssekretär einen Mitarbeiter für eine "Stabsstelle Intel" in einer der höchsten Einstiegsbesoldungen und die Ministerin soll erst spät vom Verfahren erfahren haben? Gerade bei der Ansiedlung von Intel ist sonst alles Chefsache.

Das Gymnasium "Pierre Trudeau" in Barleben hatte Intel zu Besuch. Bildrechte: MDR/Margitta Häusler Intel war bereits im vergangenen Jahr, vor der Anfrage an den Schulleiter, im Ecole in Barleben. Das bestätigen sowohl der Schulleiter als auch Lehrer der Schule. Offenbar hat Kleinen dort eine sehr gute Figur gemacht. Fließendes Englisch, etwas, was man bei den Vertretern des Bildungsministeriums vermisst hat, sagt zumindest der in Missgunst gefallene Bewerber. Darauf der Kontakt über die Familie des Referenten, dessen Frau an der Schule Lehrerin war. All das hinter dem Rücken der Ministerin? Bei der Wichtigkeit des Projektes, das bis nach Brüssel diskutiert wird? Wenn dem so wäre, dann wäre auch das zumindest fahrlässig. Falsche Entscheidungen hätten den Investor vergraulen können. Immerhin "drohte" der mit über 1.000 Schülern in den nächsten zwei Jahren. Und wusste Feußner wirklich nichts? Wäre da nicht noch die Whatsapp des Mitarbeiters, der behauptet: Feußner würde mit dem Ministerpräsidenten noch die Stabstelle besprechen. Bei der im Raum stehenden Vergütung müsse er zustimmen, heißt es in der Whatsapp.

Gibt es noch weitere Fälle dieser Art?