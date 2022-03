Auch in Wernigerode gab es am Freitag eine Demonstration. Bildrechte: MDR/Elke Kürschner

In mehreren Städten in Sachsen-Anhalt haben am Freitag Menschen für einen effektiveren Klimaschutz protestiert. Wie ein Sprecher von Fridays for Future erklärte, haben sich in Halle 1.500 Personen am Klimastreik beteiligt. In Magdeburg waren es laut Veranstalter 1.100 Teilnehmer. Zudem fanden kleinere Veranstaltungen in Wernigerode, Dessau, Merseburg und Stendal statt.