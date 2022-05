Den Neubau und die Sanierung von Sportstätten fördert das Land Sachsen-Anhalt in diesem Jahr mit 15,6 Millionen Euro. Für neue Vorhaben stehen 8,6 Millionen Euro bereit und knapp 7 Millionen Euro für in den Vorjahren bewilligte Projekte, teilte das Ministerium für Inneres und Sport mit. Der Sanierungsstau könne so weiter abgebaut werden.