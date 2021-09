Die Veranstalter großer Weihnachtsmärkte im Land gehen aktuell davon aus, dass sie stattfinden können. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ob sie normal laufen können und welche Auflagen möglicherweise notwendig werden, wird von der Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Corona-Pandemie abhängen.

Stand jetzt soll es bei den Märkten in Magdeburg, Halle, Wernigerode, Halberstadt, Quedlinburg und Dessau-Roßlau so wenige Einschränkungen wie möglich geben. So zumindest die Vorstellungen ausgehend von der aktuellen Situation.